Parmos Otel Bandırma Bordo: 63 - Çayırova Belediyesi: 77

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 2025-2026 sezonu 6. hafta mücadelesinde Çayırova Belediyesi, deplasmanda Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol’u 77-63 mağlup etti.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Kocaeli temsilcisi, ligin 6. haftasında Bandırma’da Parmos Otel Bandırma Bordo’ya konuk oldu. Karşılaşmanın ilk periyodu 15-15 eşitlikle geçilirken, Çayırova Belediyesi devreye 34-31 üstünlükle girdi.

Üçüncü ve dördüncü periyotlarda farkı artıran Çayırova Belediyesi, mücadeleden 77-63 galip ayrılarak ligdeki altıncı maçında altıncı galibiyetini elde etti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Çayırova Belediyesi’nde Roberto Gallinat 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Jamari Traylor 16 sayı ve 12 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Karşılaşmayı izleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de maçın ardından yaptığı açıklamada, takımı tebrik etti. Alınan galibiyetin değerli olduğunu belirten Çiftçi, "Namağlup yola devam. Bandırma Bordo Basketbol karşısında alınan bu değerli galibiyet; azmin, inancın ve takım ruhunun en güzel yansıması oldu. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımımızı yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.