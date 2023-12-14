PARS Kateter, cerrahi müdahalelerde doktorların hassasiyetle yönlendirmelerini mümkün kılacak

INVAMED tarafından geliştirilen PARS Kateter, cerrahi müdahalelerde yüksek düzeyde kontrol sağlayarak doktorların hassasiyetle yönlendirmelerini mümkün kılacak.

INVAMED, nörovasküler hastalıklara (beyin ve omurilikteki damar sistemini etkileyen karmaşık sağlık sorunlar) karşı yeni bir teknoloji geliştirdiğini açıkladı. INVAMED’den yapılan açıklamaya göre, INVAMED Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilen ve üretim kampüsünde üretilen PARS Kateter adı verilen teknoloji sayesinde minimal invaziv müdahalelerde güvenilirlik ve etkinlik arayışında olan doktorlara öncü bir çözüm sunacak. PARS teknolojisi, intraserebral AVM’ler ve AV fistülleri, intraserebral anevrizmalar, intrakraniyal stenoz, iskemik inme, intraserebral trombüs ve tümör tedavilerinde kullanılacak.

Nörovasküler cerrahide geniş bir uygulama alanına hitap edecek

PARS Kateter, cerrahi müdahalelerde yüksek düzeyde kontrol sağlayarak doktorların hassasiyetle yönlendirmelerini mümkün kılan hassas yönlendirme teknolojisine sahip olacak. Hekimlerin kullanımına uygun olarak tasarlanan sap (proksimal uç), kateterin hassas kontrolünü mümkün kılarak, cerrahi prosedürlerde güvenilirliği artıracak. Nörovasküler cerrahide geniş bir uygulama alanına hitap edecek.