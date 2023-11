Partisi tarafından disiplin kurulan sevk edilen Dikbayır'dan videolu açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hesaplarını incelettiği iddia edilen ve hakkında ihracı istenen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşımı ile açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hesaplarını incelettiği iddia edilen partinin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, parti disiplin kuruluna sevk edildi. Hakkında ihracı istenen Dikbayır, sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşımı ile açıklamalarda bulundu. Dikbayır sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Son dönemde bu emek ve emanetlerin iddia ve dedikodular vasıtasıyla gölgelendiğine şahit oluyoruz. Milletimize umut olarak anılması gereken İYİ Parti maalesef iftiralar ve dedikodularla alınmaktadır. İlk günlerde şahsımın onuru ve şerefi söz konusu olsa da dava arkadaşlarımın bir toz zerresi kadar bile emeğinin heba olmaması adına suskunluğumu korudum. İnandım ve bekledim ki genel başkanımız bu dedikodu ve iftira çarkını kıracak, gereğini yapacak. İnanıyordum ki Genel Başkan Meral Akşener İYİ Parti’ye verilen hiçbir emeği iftira, hırsızlık ve para ilişkileriyle aynı cümle içinde kullandırmayacak ama olmadı. Bu eğri işlerin önüne geçmek yerine o kazanın altına odun atıldı. Suskunluğumu korumakla birlikte partimizin elini rahatlatmak, solu kaldırmak için hakkımdaki iddiaların araştırılmasını talep ettim” dedi.

“Her gün yeni yalanlar üretiliyor”

Her geçen gün iddiaların değiştiğini ifade eden Dikbayır, “Hem parti disiplin kuruluna, hem de İYİ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetimine dilekçe verdim. Ancak üzülerek tecrübe ettim ki kutsal emanet gördüğüm emekleri korumaktaki hassasiyetim partimizin yetkili kurullarında karşılık bulmadı. Gelinen noktada Türkiye’ye ve Türk milletine güneşi vadeden İYİ Parti’nin üzerine gölge düşürülmesi karşısında susmam mümkün değildir. Gördüm ki suskunluk genel başkanımızın etrafına yuvalanmış olan ve o güneşi gölgelemeye kalkan, hesapçı, kurnaz kişi ve odaklara güç katmaktan başka işe yaramayacak. Öyle sınır tanımaz bir iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız ki her gün iddialar değişiyor. Her gün yeni yalanlar üretiliyor. Her gün yeni kalpler kırılıyor. Nitekim benim genel başkan ve yakınlarının banka hesaplarını incelettiğim yalanıyla başlayan dedikodular bugün disiplin kuruluna sevkimde gerekçe gösterilen taciz iftirasının atıldığı ahlaksız bir girdaba kadar sürüklenmiştir. Bu kadar basitleşebilen, bu kadar alçalabilen bir güruhun iyi ve cesur insanları, daha fazla kirletmesine sessiz kalamam. Ben bir haysiyet mücadelesi veriyorum. Bu mücadele yalnızca kendi adıma verdiğim bir mücadele değildir. Bu mücadele başta canımdan aziz bildiğim ailem olmak üzere tüm emektarlarımız, gönül veren tüm seçmenlerimiz adınadır” diye konuştu.

“Tüm iddiaların araştırılmasını ve gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep ediyorum”

Dikbayır, “İYİ Parti’nin dedikodularla ve hiçbir ferdinin hak etmediği iftiralarla anılmasına engel olmak içindir. Bu hareket tüm emektarlarımıza patronluk taslayan kendine özel üç, beş kendini bilmezin yalanlarıyla genel başkanın fikrini ve vicdanını zehirlemeye kalkacağı sahipsiz bir hareket değildir. Bu hareket il ve ilçe başkanlarımızdan, mahallelerde emek veren cesurlarımıza kadar hepimizi ağalık taslayan üç, beş kendini bilmezin dedikodu çarkında ezilecek, itibarsızlaştıracak bir hareket de değildir. Bu hareket partimizi şahsi malı zanneden tüm unsurlarını idare edebileceğini zanneden, kendini bilmez bir güruhun elinde oyuncak olabilecek bir hareket de değildir. Bu hareket kibirli bir güruh iyi ve cesur insanları bozuk para gibi harcayabilecekleri bir hareket de değildir. Bu gerçekler ve yüklediği sorumluluklar gereği gereken adımları attım, atıyorum. Bu çirkinlikleri artık hukukun adaletin gündemine taşıyorum. Tüm iddiaların araştırılmasını ve gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep ediyorum. Bu şahsıma genel başkan yardımcılığı, milletvekilliği gibi onurlu görevleri yapma imkanı veren iyi ve cesurlar ailesine karşı namus borcumdur. Bu noktadan sonra bütün vebal de suskunluğun ebedi zarafetini görmezden gelenlerin boynundadır” şeklinde konuştu.