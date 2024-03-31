Paşa Cami meydanına estetik dokunuş
Mehmet Ali Paşa Cami meydanı yapılan çevre düzenleme çalışmalarıyla estetik bir görünüme kavuşturuldu.
Mehmet Ali Paşa Cami meydanı yapılan çevre düzenleme çalışmalarıyla estetik bir görünüme kavuşturuldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 10 çöp kovası, 14 saksı beton ve 3 saksı betonla caminin meydanı düzenlendi. Vatandaşların dinlenebilmeleri için Mehmet Ali Paşa Cami’nin belirlenen yerlerine 10 oturma bankı monte edildi.