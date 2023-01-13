Paşa Ekmek'te zam yok

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, şehrin muhtelif noktalarındaki Paşa Ekmek büfelerinde 2,5 TL fiyatla satışı yapılan ekmeğin, 1 Haziran 2023 tarihine kadar aynı fiyattan satılmaya devam etmesi için Tekirdağ Fırıncılar Derneği ile mutabakat sağladıklarını müjdeledi.

Tekirdağ Fırıncılar Derneği temsilcileri ile bir araya gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, toplantı sonrası varılan mutabakat ile ilgili açıklamada bulundu. 2023 yılı Paşa Ekmek satış fiyatının masaya yatırıldığı toplantıda, vatandaşı sevindirecek bir ortak karara vardıklarını ifade eden Yüksel, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da taşın altına elini koyan fırıncılara teşekkür etti.

"Fırıncılarımıza teşekkür ediyorum"

Yaptığı açıklamada Başkan Yüksel, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak, Tekirdağ Fırıncılar Derneği ile yaptığımız görüşme sonucunda, belediyemize ait Paşa Ekmek büfelerimizde 1 Haziran 2023’e kadar ekmeğe zam yapılmaması konusunda mutabakat sağladık. Süleymanpaşalı hemşehrilerimiz 1 Haziran 2023 tarihine kadar ekmeği 2,5 TL’den satın almaya devam edecekler. Kıymetli dernek başkanımız ve fırıncılarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Tekirdağ Fırıncılar Derneği ile iş birliği içinde 2022 yılı içinde hayata geçirilen Paşa Ekmek projesiyle, yaklaşık bir yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşların kaliteli ekmeğe uygun fiyatla ulaşabilmesi sağlanıyor. Projeye dahil olan 28 fırın, her gün belirli saatlerde Paşa Ekmek büfelerinde 2,5 TL fiyatla ekmek satışı yapıyor ve Süleymanpaşa Belediyesi aradaki fiyat farkını sübvanse ediyor. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşlar her gün kaliteli odun ekmeğine uygun fiyatla ulaşabiliyor.