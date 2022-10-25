Paşa Halk Dansları Topluluğuna uluslararası iki ödül

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı bünyesinde kurulan Paşa Halk Dansları Topluluğu, Kuzey Makedonya’nın Kumanova şehrinde düzenlenen 2. Balkan Festivali bünyesinde düzenlenen yarışmada iki kategoride birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Süleymanpaşa Belediyesi Paşa Halk Dansları Topluluğu, 6 Balkan ülkesinden 11 topluluğun mücadele ettiği yarışmada En İyi Koreografi ve En İyi Dans Performansı kategorilerinde birincilik elde etti. Büyük beğeni toplayan Nefes isimli gösterilerini sergileyen topluluk, iki ödülle Türkiye’nin gururu olarak yurda döndü. Yarışmada Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova ve Türkiye’den 11 ekip yarıştı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi Paşa Halk Dansları Topluluğu ekibimiz, Makedonya’nın Kumanova şehrinde düzenlenen uluslararası yarışmada En İyi Koreografi ve En İyi Dans Performansı kategorilerinde birinci olmuştur. Göğsümüzü kabartan dansçılarımızı can-ı gönülden tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum" dedi.