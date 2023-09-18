Paşa Halk Ekmek 4 TL'den satılıyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, geçtiğimiz günlerde Paşa Halk Ekmek Büfelerinde satılan ekmeklerin fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla bir açıklamada bulundu. Uzunlar, Paşa Halk Ekmek büfelerinde satılan ekmeklerin fiyatının 4 TL olduğunun altını çizdi.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Fırıncılar Derneği iş birliği ile yürütülen Paşa Halk Ekmek Projesi kapsamında, Süleymanpaşa’nın belirli noktalarında Paşa Halk Ekmek Büfeleri, yaklaşık iki yıldır kaliteli odun ekmeğini, ihtiyaç sahibi vatandaşlara uygun fiyatla ulaştırıyor. Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda ve sosyal medya platformlarında Halk Ekmek ücretlerinin 4,5 TL’ye yükseltildiğine yönelik iddialar ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, konuya açıklık getirmek ve oluşan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla bir açıklamada bulundu.

Başkan Uzunlar’dan açıklama geldi

Başkan Uzunlar, Paşa Halk Ekmek Büfelerinde ekmeklerin iddia edildiği gibi 4,5 TL’den değil 4 TL’den satıldığını vurguladığı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli hemşehrilerim, tüm Trakya genelinde sadece Süleymanpaşa Belediyemize ait Paşa Halk Ekmek Büfelerinde 210 gram odun ekmeğini 4 TL’ye satın alabilirsiniz. Bu eşsiz hizmeti, öncelikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kaliteli ve ekonomik bir şekilde ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla, Fırıncılar Derneğimizle iş birliği içinde, kâr amacı gütmeden yaklaşık 2 yıldır sürdürüyoruz. ‘Halk Ekmek’ adı altında satış yapan yerlerin, Süleymanpaşa Belediyesi ‘Paşa Halk Ekmek’ Büfelerimizde satışa sunduğumuz ekmeklerle bir ilişkisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.”