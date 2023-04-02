Pasaj esnafı geleneksel hale getirdikleri iftarda buluştu

Farklı sektörlerden oluşan Gülsor pasajı esnafları yaklaşık 7 yıldır düzenli olarak iftar programı düzenliyor. Bu yılda geleneği bozmayan Pasaj bulunan işyeri sahipleri, çalışan ve aileleriyle birlikte düzenlenen iftar programında buluştu. İftar yemeğinde söz alan Özvarnalı Sigorta işletme sahibi Elif Özvarnalı, Ramazan ayının herkese hayırlı olması temennisinde bulunup, yemeğe katılan tüm esnaf komuşlarına teşekkür etti. İftar programı yemek duasıyla sona erdi.