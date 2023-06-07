Paşakent Mezarlığı genişletiliyor

Yalova Belediyesi tarafından Paşakent Mezarlığı’ndaki genişletme çalışmalarında sona gelindi. Başkanı Mustafa Tutuk, Paşakent Mezarlığı’nı ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yalova Şehir Mezarlığı ile Paşakent Mezarlığı’nın bakım ve onarımı çerçevesinde hummalı bir çalışma yürüten Yalova Belediyesi, yapımı devam eden yeni mezarlık alanındaki inşa çalışmalarında da sona doğru geldi. Başkan Tutuk, Belediye Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay ile Paşakent Mezarlığı’nı ziyaret ederek Mezarlıklar Müdürü Muhammed Öztürk’ten yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

“Yalova’nın 25 yıllık mezarlık ihtiyacını karşılayacak”

Tutuk, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Mezar yeri bulma konusunda vatandaşların ilerleyen yıllarda sorun yaşamamaları amacıyla başlattığımız çalışma yaklaşık 41 bin metrekare alanda yürütülüyor. Bu alanda 4800 kişi kapasitesi sağlayacak çalışmanın akabinde 252 dönümlük alanda da çalışmalara devam ederek şehrin en az 25 yıllık mezar ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda mevcut mezarlık alanına ilave olarak 34 bin metrekare alanı daha kazandırma çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.