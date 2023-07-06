Paşalimanı adasında yangın paniği

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı adasının Poyrazlı Mahallesinde kırsal alanını alevler sardı.

Paşalimanı adasında yangın paniği
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Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı adasının Poyrazlı Mahallesinde kırsal alanını alevler sardı.

Paşalimanı adası Poyrazlı mahallesi doğusundaki kırsal alanda çıkan yangına Mağara Tepe’de bulunan orman yangın kulesine konuşlandırılan Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Kapıdağ için tahsis edilen "Ateş Kuşu" helikopteri ve belediye ekiplerinin yanı sıra, ada halkının imkanlarıyla müdahale ediliyor.