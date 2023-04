Passenger Türkiye'de hayranlarıyla bir araya geldi

İngiliz şarkıcı Mike Rosenberg, İstanbul’da hayranlarıyla bir araya geldi.

’Let Her Go’ şarkısıyla dünyanın tanıdığı ödüllü şarkıcı ve söz yazarı Mike Rosenberg (Passenger), 12 albüm çalışmasının yanı sıra, sahnedeki özgünlüğü ile büyük bir hayran kitlesi kazanırken, Avrupa turnesinin ilk ayağı olan İstanbul’da hayranlarıyla İş Sanat’ta bir araya geldi.

Konserde ön grup olarak, Marigold ve Vagabond albümlerinin ardından 2022 yılında “Part Time Lover” isimli teklisini yayınlayan Avustralyalı folk şarkıcısı Stu Larsen sahne aldı. Passenger; Let Her Go, Heart’s On Fire, Riding To New York gibi sevilen şarkılarını salonu dolduran izleyicilerle hep bir ağızdan söyledi.