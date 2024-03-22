Pasta ile gelen mutluluk

Başiskele Pastacılık Okulunda eğitim alan kursiyerlerin yaptığı yaş pastalar, ilçedeki yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürdü.

Pasta ile gelen mutluluk
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Başiskele Pastacılık Okulunda eğitim alan kursiyerlerin yaptığı yaş pastalar, ilçedeki yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürdü.

Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün koordinesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Pastacılık Okulu kursiyerleri, çocukları sevindirmek kolları sıvadı. Mutfağa giren kursiyerler, birbirinden lezzetli ve güzel yaş pastalar yaptı. Kursiyerlerin özenle yaptığı pastalar paketlenerek çocuklara ulaştırıldı.

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