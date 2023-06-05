Pat pat motorunda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde park halindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracının motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pat pat motorunda çıkan yangın söndürüldü
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde park halindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracının motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ballıkaya Mahallesi Sakalar Sokak’ta Salih S.’ye ait evin alt katındaki garajda park halinde duran pat pat diye tabir edilen tarım aracının motor kısmı yanmaya başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi’de (SAKTİM) destek verdi. Yangın büyümeden söndürülürken tarım aracında maddi hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.