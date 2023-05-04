Patent şampiyonları listesine BUÜ damgası

Türk üniversitelerinin 2022 yılı patent performansları belli oldu. 2020 yılında en iyi 10 üniversite arasında yer alan, 2021’de 6. olan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2022 yılında da 7. sırada yer almayı başardı. Son 3 yıldır istikrarlı bir şekilde Ar-Ge, inovasyon, patent ve faydalı model çalışmalarına yoğunlaşan Üniversite, emeklerinin karşılığını listedeki yerini koruyarak alıyor.

Patent veri analizi ile kurumlara inovasyon stratejileri konusunda destekler sunan Patent Effect firması, 2022 Yılı Patent Performansları Listesi’ni açıkladı. BUÜ, TÜRKPATENT ve Avrupa Patent Ofisi verileri ve özel bir veri analiz aracı ile değerlendirilerek hazırlanan listenin “En İyi 10 Üniversite” sıralamasında bir kez daha kendisine yer buldu. BUÜ, 2022 Yılında YayınlananTürkiye (TR) Patent Başvuru Sayısı ile listede 7. sırada gösterildi. ULUTEK ise En İyi Teknoparklar sıralamasında 5.’liğini korumayı başardı.

Hayata geçirdiği projeler, ortaya koyduğu yeni vizyonve akademisyenlere verilen destekler ile sadece 3 yılda Ar-Ge, patent, faydalı model ve Üniversite-Sanayi işbirliği alanlarında önemli bir çıkış yakalayan BUÜ, 2022 yılını da başarı ile kapatmanın gururunu yaşıyor. Toplam YayınlananTürkiye (TR) Patent Başvuru Sayısında 16. sırada yer alan BUÜ, 2022 Yılı PCT Patent Başvuru Sayısında ise 12.’liğe yükseldi. Açıklanan listede Toplam Tescil EdilenAvrupa Patent (EP) Sayısında 9. sırada bulunan BUÜ, Toplam YayınlananABD (US) Patent Başvuru Sayısında 17. basamakta, Toplam Tescil EdilenABD (US) Patent Sayısında ise 11. sırada gösterildi.

Başarı alanı genişliyor

Önceki yıllarda farklı kategorilerde Türkiye’nin en iyileri arasında kendisine yer bulan BUÜ, 2022 verilerinde ise başarılı olduğu alan sayısını genişletti. Üniversite, bu yıl ilk kez Eklemeli İmalat Teknolojileri, Siber Güvenlik, Gıda ve İçecek kategorisinde kendisine yer buldu. BUÜ, önceki yıllarda olduğu gibi Tekstil alanında da en iyi üniversiteler arasında gösterildi. Açıklanan verilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi; Eklemeleri İmalat Teknolojileri kategorisinde 4, Siber Güvenlik kategorisinde 8, Gıda ve İçecek kategorisinde 5 ve Tekstil kategorisinde ise 3. sırada yer almayı başardı.

Ar-Ge ve inovasyon projelerinin çıktıları konusunda da duyarlı davranan Üniversite Yönetimi, patent ve faydalı model çalışmalarında da ciddi bir mesafe kat etti. Bugüne kadar ticarileştirilen patent/faydalı model sayısı ile Türkiye sıralamasında 5. durumda olan BUÜ, 2022 Yılında ticarileştirme sözleşme sayısı ve ticarileştirilen patent/faydalı model sayısı ile 4. sırada yer aldı.

ULUTEK, bir kez daha en iyi 5 Teknokent arasında

Patent Effect firması tarafından hazırlanan analizlerde teknokentlerin performanslarına da özel bir başlık altında yer veriliyor. Bünyelerindeki firmaların gösterdiği patent grafiğine göre en iyi 10teknokentsıralanıyor. Zirvenin ilk 5 sırasında; Teknopark İstanbul (77), Yıldız Teknopark (70), İTÜ Arı Teknopark (69), ODTÜ Teknokent (55), ve ULUTEK Teknopark (37) yer aldı.2022 Yılı Patent Performansları Listesi’nde patent çalışmaları yürüten Startup’lara da yer verildi. Listede ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyetlerini yürüten RePG Enerji 2, Kul Elektronik firması ise 7. sırada gösterildi. RePG Enerji firması, aynı zamanda Yatırım Alan Patentli Startup’lar listesinde 1. sırada gösterildi.

Açıklanan liste hakkında görüşlerini paylaşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, elde edilen başarının kendilerini bir kez daha gururlandırdığını vurguladı. Görev sürelerinin sonuna geldiklerine dikkati çeken Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversitemizin en üstünden en alt kademedeki görevlisine kadar takım halinde hareket ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktanın ana kaynağı da budur. Akademisyenlerimizi yoran ve odak noktalarından koparan gereksiz sorunları ortadan kaldırdık. İdari personelimiz için huzurlu bir çalışma ortamı sağladık. Öğrencilerimizle doğru tekniklerle iletişim kurduk. Temel hedefimiz; Üniversitemizin layık olduğu yerlere ulaşabilmesiydi. Bu konuda adımlar attık. Diğer yandan Üniversite-Sanayi işbirliğini yeniden hareketlendirdik. Görevine odaklanan akademisyenlerimiz ile sanayicilerimizi bir araya getirdik. Talepleri dinledik, yapabileceklerimizi aktardık. Ortaya çok kıymetli projeler çıktı. Bu projelerde Ar-Ge var, Ür-Ge var, planlama var. Nihayetinde ülkemiz, milletimiz ve akademik camiamız kazandı. Açıklanan listede de üniversitemizin akademik ve bilimsel anlamda 4 yılda geldiği noktayı kolaylıkla görebilmek mümkün. Başarımızda katkısı olan herkese gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.