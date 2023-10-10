Pati Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Sakarya’da Pati Festivali gerçekleştirildi. 2 gün süren etkinlikte Sahiplendirilecek Hayvanlar Defilesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinin iş ve işleyişi, belediye veteriner hekimlerinin görev ve sorumlulukları, belediyelerin görev ve sorumlulukları ve hayvan hakları hakkındaki kanunlara dair söyleşiler yapıldı. Büyükşehir standında küçük hayvan severlere bilgilendirme, boyama kitabı ve boya kalemleri hediye edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi hayvan dostu çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Sakarya Veteriner Hekimler Odası, Sakarya Barosu, Sakarya AFAD işbirliğiyle Adapazarı ilçesinde bulunan bir AVM’de PATİFEST etkinliği gerçekleştirildi. 8-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikler hayvan severler yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan miniklere sokak hayvanları ile ilgili bilgilendirme kitabı, boyama kitabı ve boya kalemleri hediye edildi.

Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Volkan Toker ve Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Öykü Çoruh’un ortak gerçekleştirdiği “Satın Alma Sahiplen” isimli söyleşide hayvan davranışları, hayvanlara yaklaşım şekilleri ve sahiplenilen hayvanların bakım ve beslenmesi, hayvanların beslenmesinde yapılan yanlışlar ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı K9’lu Arama Kurtarma Amirliği biriminin söyleşisi ve K9 köpeklerinin eğitiminin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgilendirmeler ile program 2. gününde devam etti. Program sonunda arama kurtarma köpekleriyle komut gösterisi yapıldı. Programın hemen ardından Sakarya AFAD görevlileri köpeklerin eğitimi hakkında bilgiler verdi.