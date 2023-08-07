Patlama anı kamerada

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 12 kişinin yaralandığı patlama anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Patlama anı kamerada
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 12 kişinin yaralandığı patlama anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin deposunda meydana gelen patlama anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 2’si ağır 12 kişinin yaralandığı patlama sırasında işçilerin çalıştığı, patlamanın ardından ise panik yaşandığı görülüyor.

Patlamanın ardından ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.