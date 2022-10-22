Patlama sesine çıktılar, yangınla karşılaştılar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir evin bahçesindeki ambar, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Türkgücü Mahallesi’nde Şükrü Manap’a ait evin bahçesindeki kışlık yiyecek, odun, kömür ve tarım aletlerinin bulunduğu ambarda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesi sonrası patlama seslerini duyan komşular yangını fark edip ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili konuşan Manap’ın komşuları, ilk anda patlama sesi duyduklarını belirtti.

Yangın sonucu ambar kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.