Patlamanın olduğu sokakta gaz kokusu paniği

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 3 Ekim’de patlamanın meydana geldiği binanın karşısındaki apartmandan gelen yoğun gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri incelemeler yaptı.

Olay, Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 Ekim’de patlamanın meydana geldiği binanın karşısındaki apartmandan yoğun gaz kokusu ve duman gelince vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Özel korunaklı kıyafetlerini giyen ekipler, gaz ölçümü ve inceleme yaptı.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.