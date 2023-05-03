Patlayan akü otomobili demir yığınına döndürdü, villa hasar aldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir villanın garajında otomobilin aküsüne takviye yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Çıkan yangında otomobil demir yığınına döndü, alevlerin sıçradığı villada hasar oluştu.

Yangın, Bademli Sokakta bulunan bir villanın altında bulunan garajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu M.A.A. (71), 41 MA 0858 plakalı otomobilinin aküsüne takviye yaptığı sırada patlama meydana geldi. Akünün patlaması neticesinde otomobil alev topuna döndü. Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen M.A.A., itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili ve villaya sirayet eden yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde yangın söndürüldü. Otomobil demir yığınına döndü, villanın bir kısmı ise hasar gördü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.