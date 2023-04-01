Patlayan kimyasal madde, geri dönüşüm deposunda yangına sebep oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri döşüm deposunda kimyasal maddenin patlaması neticesinde yangın çıktı. Depoda patlamalar olurken, ekipler kısa sürede yangını söndürdü.

Patlayan kimyasal madde, geri dönüşüm deposunda yangına sebep oldu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde geri döşüm deposunda kimyasal maddenin patlaması neticesinde yangın çıktı. Depoda patlamalar olurken, ekipler kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın, Çayırova’da Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdaların içerisinde bulunan kimyasal madde patladı. Patlamanın etkisiyle yangın çıkarken, yangını gören çalışanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.