Patpat ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Karı-koca yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ‘patpat’ olarak bilinen tarım aracı ile kamyonun kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında karı-koca yaralandı.

Kaza, D-140 kara yolu Batakköy Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. kontrolündeki 54 VH 653 plakalı kamyon ile İ.Y. kontrolündeki ‘patpat’ diye tabir edilen tarım aracı kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü İ.Y. ile karısı H.Y. yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı karı-koca, bölgede sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.