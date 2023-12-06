Patronlar ekonomiyi Türkiye'de İş Dünyası'ndan takip ediyor

AGS Global’ın araştırmasına göre; iş dünyasının haberleri takip ettiği mecralar arasında dergi kategorisinde ‘ilk sırada’ Türkiye’de İş Dünyası dergisi yer aldı.

Türkiye’de İş Dünyası dergisi Aralık sayısında 2024 yılına ilişkin hedef ve beklentilere de ışık tuttu. Yeni sayıda, derginin uluslararası araştırma şirketi AGS Global’ın verilerine göre; iş dünyasının haberleri takip ettiği mecralar arasında (dergi alanında) ‘ilk sırada’ yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Kısa bir sürede iş dünyasının yakından takip ettiği bir yayın haline gelen Türkiye’de İş Dünyası dergisi, Aralık sayısını tamamlayarak okuyucularıyla buluşturdu. Yine dopdolu bir içerikle okurlarının karşısına çıkan dergi, son dönemde yükselişini gittikçe artıran elektrikli otomotiv sektörünü masaya yatırdı. Depremle birlikte hayatımıza giren dirençli kentler konusunu ise dosya olarak paylaşan Türkiye’de İş Dünyası, bu konunun önemine bir kez daha dikkat çekti. Adım adım yeni yıla yaklaşırken, ışığı en çok parlayan mücevher sektörünü tüm hatlarıyla ele alan dergi, kapağına Mehmet Tevfik Nane’yi taşıdı.

Her sayısına farklı lokasyonlarda adım atan Türkiye’de İş Dünyası dergisi, bu sayede diğer yayınlardan ayrışarak interaktif bir yayıncılık anlayışını da başlatmış oldu. Yayınladığı her sayısıyla okurlarını yeni bir yolculuğa çıkaran dergi, Aralık sayısının lansmanını bu kez Le Vapeur Magique ile İstanbul Boğazı’nda kutladı. Dr. Öğretim Üyesi Ada Beyza Toksoy’un sunumuyla gerçekleşen buluşmaya; Kültür ve Turizm eski Bakanı Dr. Bülent Akarcalı, Büyükkaya Broker Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Büyükkaya, Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, Oğuz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz, İMES Başkanı Kemal Akar, Tezmaksan CFO’su Gökhan Savun ve Taç Porselen ve Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir’in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

“Ekonomiyi Celal Toprak’tan dinliyorum”

Lansmanı taçlandıran isimler arasında yer alan Kültür ve Turizm eski Bakanı Dr. Bülent Akarcalı aynı zamanda TGRT Haber Ekonomi Müdürü olan Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak’ın ekonomi yayıncılığındaki tarafsızlığına vurgu yaparak, “Ben ekonomiyi Celal Beyden dinliyorum. Kendisinin kamuoyunu bilinçlendirmedeki bilinci ve dürüstlüğüne saygı duyuyorum” dedi.

“İş dünyasının en çok okuduğu dergi seçildik”

İş dünyasının önde gelen paydaşlarını bir araya getiren buluşmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak şöyle konuştu; “Yılın son sayısının son lansmanını siz değerli misafirlerimizle gerçekleştirirken dergimiz için çok önemli olan bir gelişmeyi sizlere aktarmak istiyorum. İkinci yıla girerken dergimiz Türk iş dünyasının en çok okunan dergisi oldu. AGS Global adlı araştırma şirketinin verilerine göre; iş dünyasının haberleri en çok okuduğu mecralar arasında “dergi” olarak “ilk sırada” yer alıyoruz. Adımızı zirveye taşımanın gururunu sizlere borçluyuz. Bu başarı siz kıymetli okurlarımız tarafından oluştu. Dergimizi okudunuz ve paylaşımlarınızla görünürlüğümüzü artırdınız, bizlere daha iyi olmamız için önerilerde bulundunuz ve bu sayede ekonomi dünyasının ilk sırada takip ettiği bir dergi haline geldik. Geçtiğimiz ay üçüncü yılımıza adım atmıştık ve bu başarı yeni senemizde bizlere motivasyon oldu.”