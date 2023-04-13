Pay senedi yatırımcı 4,5 milyonu aştı

Borsa İstanbul’da pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 12 Nisan itibariyle aylık yüzde 11 artışla 4 milyon 525 bin 99 kişi oldu.

Borsa İstanbul’da pay senedi yatırımlarına ilgi artıyor. Son bir yılda yatırımcı sayısı yaklaşık 2 kat yükseldi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 12 Nisan itibariyle 4 milyon 525 bin 99 kişi oldu.

Yıllık artış yüzde 87

Pay senedi yatırımcısı aylık yüzde 11,03 yıllık yüzde 87,17 artış gösterdi. Yatırımcı sayısındaki artış rakamsal olarak aylık 449 bin 458, yıllık 2 milyon 107 bin 522 olarak gerçekleşti.