Payas Belediyesi'nin sanatçı Aslı Hünel ile birlikte depremzede çocuklara moral etkinliği

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremden etkilenen çocukların, yaşadığı travmayı bir nebze de olsa atlatmaları için Payas Belediyesi kolları sıvadı.

Asrın felaketi olarak da nitelendirilen 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Payas Belediyesi yapmış olduğu maddi desteklerin yanı sıra manevi olarak da depremzedelerin yanında yer almaya devam ediyor.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan’ın sosyal medya hesabında da paylaştığı çocuk şenliği, 30 Nisan Pazar günü değerli sanatçı Aslı Hünel’in katılımıyla gerçekleşti. Şenliğe birçok ilçeden katılım sağlayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aslı Hünel ve Payas Belediye Başkanı Bekir Altan’ın kızı Zişan Altan, önce Antakya’da çadır kentlerdeki vatandaşlara moral ziyaretinde bulunarak depremzede çocuklar ve aileleri ile birlikte zaman geçirdiler. Ardından Payas Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nde düzenlenen çocuk etkinlikleriyle birlikte Aslı Hünel’in de katılımıyla depremzede çocuklar ve aileleri moral buldu.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çocuklar, koca yürekli güzel çocuklarımız gözlerinizin içi her daim gülsün, bir nebze olsun sizlere iyi gelsin diye düzenlediğimiz şenliğimize katılımı için değerli sanatçı Aslı Hünel hanımefendiye yürekten teşekkür ediyorum” dedi.