Paycell'den online alışverişte taksitlendirme seçeneği

Dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell, Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol’un kullanıcılarına online alışveriş harcamalarını kolaylıkla planlayabilecekleri alternatif bir ödeme seçeneği sundu. İş birliği sayesinde ‘Paycell Alışveriş Limiti’ ile tanışan Trendyol kullanıcıları, artık alışverişlerini 36 aya kadar kolayca taksitlendirebiliyor.

Finansal hizmetler platformu Paycell, e-ticaret platformu Trendyol’un müşterilerine yeni ödeme yöntemi Paycell Alışveriş Limiti’ni sundu. Trendyol müşterileri alışveriş ödemelerini Financell’in (Turkcell Finansman A.Ş.) tahsis ettiği kredi ile 36 aya kadar taksitlendirebilecek. Operatör bağımsız tüm müşteriler sunulan bu taksitli ödeme imkanına erişebiliyor.

36 aya kadar taksitli alışveriş

Yapılan iş birliği kapsamında Trendyol kullanıcıları, online alışverişlerde ödemeyi kolaylaştırmak için sunulan ‘Paycell Alışveriş Limiti ile hızlı ve pratik bir ödeme seçeneği ile buluşuyorlar. Kullanıcılar, alışverişlerini yasal vade limitleri dahilinde Financell’in 100 bin TL’ye kadar tahsis ettiği krediyle 36 aya kadar taksitlendirebiliyor.

“Banka kartı şartı yok”

Paycell CEO’su Serhat Dolaz, iş birliği hakkında şunları söyledi: “Türkiye’nin en kapsayıcı dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu olarak, kullanıcı deneyimini merkezimize alarak finansal ihtiyaçlara çözüm sağlamaya devam ediyoruz. Yenilikçi ödeme hizmetlerimizi genişleterek değişen müşteri ihtiyaçlarına entegre ediyor; kullanıcılarımızın alışveriş süreçlerini kolaylaştıran çözümlere odaklanıyoruz. Teknoloji ve finansal servisleri birleştirerek sunduğumuz hızlı ve güvenli ödeme çözümlerimiz daha fazla kullanıcının finansal hizmetlerden faydalanmasını sağlıyor. Trendyol ve Financell ile yaptığımız iş birliği sayesinde kullanıcılar, ‘Paycell Alışveriş Limiti’ ile 36 aya varan taksit kolaylığından faydalanıyor.”