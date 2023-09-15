Paycell ve KRAFTON ortaklığında düzenlenen PUBG kupası sahibini buldu

Dünyada ilgi gören oyunlar arasında yer alan PUBG, Türkiye’nin dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell ortaklığıyla düzenlenen turnuvaya sahne oldu.

Türkiye’nin dijital ödeme ve uçtan uca finansal hizmetler platformu Paycell, dünyanın ilgi gören oyunlarından biri olan PUBG: Battlegrounds’un (PUBG) geliştiricisi KRAFTON ve eSports360 ortaklığında 30 Ağustos Kupası düzenlendi. Türkiye’nin en iyi PUBG takımlarının yer aldığı Paycell 30 Ağustos Kupası’nın elemeleri 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. Her gün 5 takım olmak üzere toplam 10 takım elemeler sonunda Büyük Final’de mücadele etti.

Şampiyon Sarvem Esports

30 Ağustos’taki Büyük Final ‘Miramar’, ‘Erangel’ ve ‘Taego’ haritalarında oynanan 5 maçlık seri üzerinden gerçekleşti. Her maç günü birbirleri ile mücadele eden takımlar arasından en fazla puanı toplayan Sarvem Esports şampiyon oldu. Turnuvada ilk 8’e kalan takımlar, Paycell 30 Ağustos Kupası’nın yanı sıra toplam 60 bin TL’lik para ödülünün de sahibi oldu.

Ödül sıralaması

Sarvem Esports - 25 bin TL

FUT Esports - 15 bin TL

CABRONES - 8 bin TL

HOWL Esports - 4 bin TL

SUNSHINE Esports - 3 bin TL

Digital Athletics - 2 bin 500 TL

Warpalas Esports - 1.500 TL

Aggressive All Around - 1.000 TL

Turnuva Utku “Utimikk” Taşyürek ve Timur “Timurlengx” Günay’ın sunumu, Özgür “root” Alagül’ün de yorumlarıyla 3 gün boyunca canlı yayınlandı.