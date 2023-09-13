PayFix, BankPozitif'i resmi olarak satın aldı

Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu PayFix, BankPozitif’i resmi olarak satın aldığını duyurdu.

Türkiye’nin tanınan girişimcileri arasında yer alan Erkan Kork, BankPozitif’i satın aldığını duyurdu. Değişen ve yenilenen finans sektöründe yepyeni bir vizyonu hedef gösteren Erkan Kork, “Yaptığımız her yatırım, attığımız her adım, ülkemizin ekonomik ve toplumsal geleceğini desteklemek için. Bu amacımızı ve inancımızı gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızda göstermeye devam edeceğiz” dedi.

“Yaptığımız her yatırım, attığımız her adım, ülkemizin ekonomik ve toplumsal geleceğini desteklemek için”

BankPozitif’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, “BankPozitif için vizyonumuz, finansal hizmetlerde yeni standartlar belirlemek ve buna öncülük etmek. Bu yatırım ile Türkiye’nin 100’üncü yılında, banka olarak ülkemizi hem yerel hem de küresel finans dünyasının zirvesine taşımaya kararlıyız. Türk ekonomisine olan sarsılmaz inancımız ve bu topraklardaki potansiyelin bilinciyle, yarının finansal ortamını bugünden şekillendiriyoruz. 100. Yılımızda, ülkemizin zengin tarihi ve kültürel değerleri ile birlikte güçlü ekonomik geleceğini de kutluyoruz. Bu satın almanın ülkemiz için yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyoruz. Banka olarak, bu dönüm noktasında ülkemizin ekonomik kalkınmasını desteklemek için var gücümüzle çalışacağız. Yenilikçi finansal çözümler, dijital dönüşüm projeleri ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine olan bağlılığımızla, Türkiye’nin 100’üncü yılında ülkemizin ekonomik büyümesine değer katmayı amaçlıyoruz. Bu konuda önceliğimiz, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için teknolojik ve inovatif yatırımları artırmak olacaktır. Türkiye’nin ekonomik yükselişine daha fazla katkıda bulunmayı ve bu süreçte ülkemizin küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelmesi için finansal altyapısını güçlendirme misyonunu da üstlenmiş bulunuyoruz. Yaptığımız her yatırım, attığımız her adım, ülkemizin ekonomik ve toplumsal geleceğini desteklemek için. Bu amacımızı ve inancımızı gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızda göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Daha önce yabancı yatırım bankası statüsünde faaliyet gösteren BankPozitif 2001 yılında Toprakbank’ın BankPozitif satın alan Cıngıllıoğlu ailesi, bankanın adını C Kredi ve Kalkınma Bankası olarak değiştirmişti. 2006 yılında yapılan yurt dışı ortaklıkla bankanın adı tekrar BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası olmuştu.