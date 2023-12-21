Payfix'e kadın istihdamına destek ödülü

Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen PSM ödüllerinde, Payfix kadın istihdamına verdiği destekten dolayı ödüllendirildi.

Finans ve teknoloji dünyasının inovatif projelerinin yarıştığı ödül programı PSM Awards’ta Payfix, Kadın İstihdamına Katkı PSM Özel Ödülü ve Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi ödülünü aldı. Bu yıl ’Cesur Yeni Dünya’ ana temasıyla düzenlenen PSM Awards 2023’de yenilikçi proje geliştiren girişimciler ve yöneticiler ödüllendirildi. Levent’teki İş Kuleleri Oditoryumu’nda yapılan etkinlikte para ve ödeme hizmetleri platformu Payfix’e iki ödül verildi.

Törende elektronik para ve ödeme hizmetleri platformu Payfix’e Kadın İstihdamına Katkı PSM Özel Ödülü ve Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi kategorisinde Altın PSM ödülü verildi. BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, "Bugün kendi alanımızda Türkiye’de en fazla kadın istihdamını sağlayan şirket ödülünü alacağız. Çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 93’ü kadınlardan oluşuyor. Payfix bünyesinde 176 kadın personelimiz var. Bunu bir sosyal sorumluluk olarak gördük" dedi.

PayFix Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Yazgan Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi kategorisinde Altın PSM ödülü alırken, Payfix Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Turan ise Kadın İstihdamına Katkı PSM Özel Ödülü’nü aldı.

6493 sayılı yasadan 5411 sayılı yasaya geçişin etkilerini şimdiden görmeye başladıklarını söyleyen Erkan Kork, “Bu geçişin olumlu etkileri çevresinde yeni girişimler, yeni yatırımlar var. Yurt dışından da yatırım almaya başladık. Payfix Türkiye’de kendi alanında 6493 sayılı kanuna (elektronik para ve ödeme kuruluşları kanunu) tabii bir kuruluş. Bugün kendi alanımızda Türkiye’de En Fazla Kadın İstihdamı’nı Sağlayan Şirket Ödülü’nü alacağız. Çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 93’ü kadınlardan oluşuyor. Payfix bünyesinde 176 kadın personelimiz var. Bunu bir sosyal sorumluluk olarak gördük. Sektörün takdir ettiği bir ödül oldu. Bu konuda mutlu ve gururluyuz, Türk kadınlarının belli bir yerde olması, finansal alanda hizmet vermeleri konusunda öncülük ettiğimiz için mutluyuz. Almış olduğumuz karar gereği holding bünyesindeki bütün gruplarımızda kadın ağırlıklı olmasına özen gösteriyoruz. Türk kadını gerçekten çok zeki ve çok çalışkan. Özellikle sosyal sorumluluk gereği kadın istihdamından dolayı bu ödülü almanın haklı gururunu yaşıyorum" dedi.

Payfix Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Turan, bu sene üçüncü kez aynı ödülü aldıklarını hatırlatarak, “Biz firma olarak özellikle kendi sektörümüzde finans ve teknoloji alanında kadınların da var olabilmesi, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olabilmesi adına şirketimizin kuruluşundan bu yana kadınları destekliyoruz. Şirketimizin yaklaşık yüzde 85’in üzerinde kadın çalışanı var. Bunların hepsi genç kadınlar. Biz şirket olarak kadınları eğitim anlamında da destekliyoruz. Onların daha üst kadrolarda yönetici olarak görebilmek adına destek sağlıyoruz. Aslında birçok kadının bir arada çok sağlıklı ilişkiler kurarak çok daha sağlam bir zeminde çok verimli işler çıkartabileceğinin de ispatını ortaya koymuş oluyoruz" şeklinde konuştu.

PSM AWARDS 2023 için 493 başvuru geldi. Kentbank Hırvatistan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sönmez başkanlığındaki jüri, 70 projeyi ödüle layık gördü.