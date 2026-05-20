Paymix-4 operasyonu: 61 şüpheliye baskın, 96 mal varlığına el konuldu

İstanbul merkezli 7 ilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik yürütülen Paymix soruşturmasının 4’üncü ayağında, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 61 şüpheliden 59’u yakalanırken, şüphelilere ait 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. Ayrıca 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, 7258 sayılı Kanuna Muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları kapsamında yürütülen Paymix soruşturmasının çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmanın önceki aşamalarında gerçekleştirilen Paymix-1, Paymix-2 ve Paymix-3 operasyonlarında, yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal ve teknik altyapı sağladığı değerlendirilen kişi ve şirketlere yönelik adli işlemler yapıldığı, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el koyma ve bloke tedbirleri uygulandığı, bazı şirketlere ise TMSF’nin kayyım olarak atandığı belirtildi.

Öte yandan Paymix-3 operasyonunda yasa dışı bahis sitelerine ait dijital altyapı ve sunucu sistemleri üzerinde yapılan teknik incelemelerde çok sayıda yasa dışı bahis sitesi verisi, kullanıcı kaydı, banka hesabı ve dijital veriye ulaşıldığı kaydedildi.

Kripto para üzerinden maaş ödemesi iddiası

Devam eden soruşturma kapsamında, Paymix-3 operasyonunda ele geçirilen dijital veriler ve yasa dışı bahis sitelerine ait sunucular üzerinde yapılan adli bilişim incelemelerinin derinleştirildiği belirtildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis organizasyonunun operasyonel işleyişinde kullanılan VPN ve RDP erişim kayıtları, IP/GSM eşleşmeleri, uzak masaüstü kullanıcı profilleri, Telegram verileri, tarayıcı geçmişleri ile finans, banka, canlı destek, VIP ve fraud birimlerine ilişkin dijital izlerin tespit edildiği öğrenildi.

İncelemelerde ayrıca, organizasyonda görev aldığı değerlendirilen bazı şüphelilerle ilişkilendirilen kripto varlık adreslerinin belirlendiği, bu adreslere organizasyon içerisindeki görevleri karşılığında ödeme ve maaş niteliğinde kripto varlık transferleri yapıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldığı ifade edildi. Söz konusu transferlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanması yönünden de değerlendirildiği kaydedildi.

7 ilde eş zamanlı operasyon

Elde edilen teknik ve mali bulgular doğrultusunda yasa dışı bahis sitelerinin dijital altyapısına erişim sağladıkları, bahis organizasyonunun teknik, finansal, operasyonel ve iletişim süreçlerinde rol aldıkları değerlendirilen 61 şüpheli hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca 20 Mayıs’ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda şüphelilerin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve dijital materyallerin muhafaza altına alınmasına yönelik arama, el koyma ve yakalama işlemleri yapılırken, çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi.

Aynı zamanda operasyon kapsamında 61 şüpheliden 59’unun yakalandığı, firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulduğu, 61 kişiye ait 657 banka ve kripto para hesabına ise bloke işlemi uygulandığı bildirildi.