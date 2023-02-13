Pazar esnafı ısınabilmek için ateş yakıyor

Eskişehir’de etkili olan soğuk havalarda çalışmaya devam eden pazar esnafı, ısınabilmek için ateş yaktı.

Kar yağışının durması ve güneşli bir gün olmasına rağmen soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Eskibağlar Mahallesinde kurulan pazartesi pazarında satış yapan esnaflar özellikle sabahın erken saatlerinde ve pazarın bitmesine yakın etkili olan soğuk yüzünden zor anlar yaşarken çareyi ateş yakmakta buluyor. Yaktıkları ateşi çaydanlıkla su ısıtarak da değerlendiren pazarcılar, açık havada ellerinin donduğundan şikayet etti. Ateş başında ateşte ellerini ısıtan pazarcılar ekmek parası kazanmak için tezgahlarının başına tekrar geçiyor.