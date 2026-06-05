Pazar Günü Bu Mahallelerde Yaşıyorsanız Dikkat! 6 Saat Elektrik Olmayacak
Silivri'de 7 Haziran Pazar günü yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 5 mahallede çok sayıda sokak elektriksiz kalacak.
Silivri'de yaşayan binlerce vatandaşı ilgilendiren planlı elektrik kesintisi duyuruldu. Elektrik dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilecek önleyici bakım çalışmaları kapsamında, 7 Haziran 2026 Pazar günü saat 08.00 ile 14.00 arasında bazı mahallelerde enerji verilemeyecek.
En Geniş Kesinti Balaban ve Sancaktepe'de
Kesintiden etkilenecek mahalleler Alibey, Balaban, Mimar Sinan, Sancaktepe ve İsmetpaşa olarak açıklandı.
Alibey Mahallesi
Ali Bostancı Sokak
Balaban Mahallesi
Abdi İpekçi, Ahbap, Akbora, Akduman, Akgünay, Akkale, Akkoyun, Ali Balcıoğlu, Ataman, Bahriye Çıkmazı, Bahtınur, Bahçeköy, Balaban Çeşme, Büyük Önder Atatürk, Binektaşı, Doğanşah, Fahri, Göktürk, Güldane, Gülhatmi, Hacegan, Halk, Hasan Güneş, Kaktüs, Kandil, Karabağlar, Karbeyaz, Kasımpatı, Kırsal, Kübra, Mimar Hayrettin, Nazik, Nisan, Pamukdede, Ruşen, Sazlı, Soğanlı, Tekinsoy, Tirebolu, Yetenekli, Yol, Yüzük, Çamlıktepe, Çağrı, Çorlu, Çulluk, İsmet İnönü ve İzzettin Sokak.
Mimar Sinan Mahallesi
Mimar Sinan, Sardunya ve İnönü Sokak.
Sancaktepe Mahallesi
Abant, Abdullah Akbulut, Altınçeşme, Büyük Önder Atatürk, Büyükkaralar, Bilgin, Derece, Dergah, Emel, Erce, Erdem, Erenler, Esmer, Eti, Eğitim, Fedakar, Gülden, Güneysu, Güvenir, Hüseyin Güvenir, Hüsnü Albayrak, Kalamış, Kalyon, Kanlıca, Kıbrıs, Kuzguncuk, Kuşkonmaz, Lüle, Mart, Mevlana Celaleddin Rumi, Muhterem, Millet, Mimar Hayrettin, Panayır, Parsel, Piyale, Rüstembey, Tirebolu, Yabangülü, Çalış, Öğün, Üçüncü ve Şah Sokak.
İsmetpaşa Mahallesi
Çamlıktepe Sokak.
Saatlere Dikkat
Yetkililer, çalışmaların planlanan şekilde ilerlemesi halinde kesintinin saat 14.00'te sona ereceğini bildirdi. Vatandaşların özellikle buzdolabı, internet altyapısı ve elektrikli cihazlar konusunda önlem almaları tavsiye edildi. Çalışmaların erken tamamlanması halinde bölgelere enerji daha önce verilebilecek.