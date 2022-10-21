Pazar gününe dikkat! Kesinti 8 saat sürecek
BEDAŞ, Abone/Şube Bağlantısı, Deplase Çalışması ve Bakım Çalışması sebepleriyle 23 Ekim 2022 Pazar günü Silivri'nin bazı bölgelerinde 8 saate varacak kesintiler yapacağını duyurdu.
SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah İBRİŞİM sk bölgelerinde 23/10/2022 09:00:00- 23/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ERTUĞRULBEY sk / FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, AKGÜL, AKINALP, AMASYA, ASUDE, AYGÜL, AĞAÇLI, BAHÇELİ, BAĞDAŞ, BEHİÇ, BENGİ, CENGİZ, DERMAN, DEVRAN, DOĞANAY, FLORYA, GAZİPAŞA, GÜLSEVER, GÜLÇİN, HURMA, HÜNKAR, KANUNİ, KARAAĞAÇ, KARABULUT, KETEN, KOZPINAR, KRİSTAL, KUŞAK, KÜRE, NADİR, NAMIK KEMAL, NANE, SARIPAŞA, SELİMİYE, YALNIZ, YAVER, YUSUF ZİYA KAYA, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ÇAYBAŞI, ÇAĞLA, İLKYAZ, İSMAİL HAKKI BİLGİÇ, ŞİMŞEK sk / ORTAKÖY mah ÖKTEN sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah AKDAL, DOBRA, DOKTORLAR, DUMAN, DURAK, EVREN, FERİDE, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GELİN, GÜLBAHAR, GÜLNAZ, GÜNEBAKAN, HALİÇ, HAZAN, ISIRGAN, KIVRIMLI, KÖPRÜ, LALE BAHÇE, LAVANTA, MAREŞAL, MATARACI, METE, NAGİHAN, NAM, NAMIK KEMAL, NAZAR, NEVİN, ORAL, ORHANGAZİ, PAMUKTEPE, TABİP, TAŞMERDİVEN, TÖRE, ULUKAN, UYANIK, UZAY, VAHDETTİN, YASEMİN, YEMEN, YÖRÜK, ÇOBANYILDIZI, ÖZEL, İKBAL, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 23/10/2022 09:00:00 - 23/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce -GÜMÜŞYAKA MERKEZ mah sk / MİMAR SİNAN ÇANTA mah sk bölgelerinde 23/10/2022 09:00:00 - 23/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AKIN, ALP, ATA, DESTAN, DOĞA, FURKAN, GAZİ EMİR, SARAY, SULTAN, TEZCAN, İSMAİL TAN sk / SEMİZKUMLAR mah HAYRAT sk / YENİ mah 7039., 7048., 7052., 7144., ABDÜLHALİK RENDA, ABELİA, AHMET BOZOĞLU, AHMET GÜRSOY, AK, AZA ÇIKMAZI, BÜYÜKKÜLTÜR ÇIKMAZI, BİLEN ÇIKMAZI, CESUR, DOKTOR SADIK AHMET, ERKİN BALABAN, GÖRELE, HASAN REMZİ ÖZALP, HATİPOĞLU, KAHYA, LEVAZIM, MUSTAFA BOZOĞLU, MUSTAFA CANBAZ, MİNİK, NECATİ ERKARA, NEDİM BEYAZGÜL, OĞUZ ARAL, REİS, SELCAN, TÜRKÜN, VARNALI, ÇİFTÇİ, ÖNDER sk bölgelerinde 23/10/2022 09:30:00 - 23/10/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.