Pazar Gününe Dikkat Tam 8 Saat Sürecek!
31 Ağustos 2025 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında, yatırım ve ekonomik ömür gerekçesiyle planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
İstanbul Silivri’de sürdürülen elektrik altyapı yenileme çalışmaları kapsamında 31 Ağustos 2025 Pazar günü, Kadıköy, Ortaköy, Semizkumlar, Selimpaşa ve Çatalca Ovayenice mahallelerinin belirli sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti; ekonomik ömrünü dolduran hatların yenilenmesi ve iş sağlığı güvenliği önceliğiyle gerçekleştirilecek.
Etkilenen Bölgeler
Kadıköy Mahallesi
ARMADA Çıkmazı, ASAF, AYLA, BAL, BATI Çıkmazı, BAŞVEKİL, COŞKUN Çıkmazı, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI Çıkmazı, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, KUMTEPE, LALEZAR, NALAN Çıkmazı, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, ROZET, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÜZEL Çıkmazı, İKBALİYE, ŞİNASİ Sokakları
Semizkumlar Mahallesi
YAYLA Sokak
Ortaköy Mahallesi
ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HEKİMBAŞI, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ Çıkmazı, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER Sokakları
Selimpaşa Mahallesi
4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036. Sokaklar ve OVAYENİCE Sokak
Çatalca - Ovayenice Mahallesi
DORUK, DOSTANE Çıkmazı, DOĞANTEPE Çıkmazı, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER Sokaklar
Kesinti Nedeni:
Yatırım çalışmaları ve ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi
Uyarı:
Kesintiler sırasında elektrikli cihazların zarar görmemesi için önlem alınması öneriliyor. Detaylı bilgi için BEDAŞ’ın resmi internet sitesi veya müşteri hizmetleri üzerinden bilgi alınabilir.