Pazar Gününe Dikkat Tam 8 Saat Sürecek!

İstanbul Silivri’de sürdürülen elektrik altyapı yenileme çalışmaları kapsamında 31 Ağustos 2025 Pazar günü, Kadıköy, Ortaköy, Semizkumlar, Selimpaşa ve Çatalca Ovayenice mahallelerinin belirli sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti; ekonomik ömrünü dolduran hatların yenilenmesi ve iş sağlığı güvenliği önceliğiyle gerçekleştirilecek.

Etkilenen Bölgeler

Kadıköy Mahallesi

ARMADA Çıkmazı, ASAF, AYLA, BAL, BATI Çıkmazı, BAŞVEKİL, COŞKUN Çıkmazı, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI Çıkmazı, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, KUMTEPE, LALEZAR, NALAN Çıkmazı, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, ROZET, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÜZEL Çıkmazı, İKBALİYE, ŞİNASİ Sokakları

Semizkumlar Mahallesi

YAYLA Sokak

Ortaköy Mahallesi

ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HEKİMBAŞI, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ Çıkmazı, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER Sokakları

Selimpaşa Mahallesi

4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036. Sokaklar ve OVAYENİCE Sokak

Çatalca - Ovayenice Mahallesi

DORUK, DOSTANE Çıkmazı, DOĞANTEPE Çıkmazı, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER Sokaklar

Kesinti Nedeni:

Yatırım çalışmaları ve ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi

Uyarı:

Kesintiler sırasında elektrikli cihazların zarar görmemesi için önlem alınması öneriliyor. Detaylı bilgi için BEDAŞ’ın resmi internet sitesi veya müşteri hizmetleri üzerinden bilgi alınabilir.

