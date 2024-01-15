Pazar tezgahını satın aldı, vatandaşlara dağıttı

Bursa'da hayırsever bir vatandaş, pazar tezgahındaki ürünlerin tamamını satın alarak vatandaşlara dağıttı.

Pazar tezgahını satın aldı, vatandaşlara dağıttı
Editör
EditörEditör
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Bursa’da hayırsever bir vatandaş, pazar tezgahındaki ürünlerin tamamını satın alarak vatandaşlara dağıttı.

Merkez Osmangazi ilçesinde kurulan pazara gelen hayırsever bir vatandaş, pazarda bulunan bir tezgahı satın aldı. Tezgah sahibinden vatandaşlara dağıtmasını istedi. Tezgah sahibi, tezgahtaki malları vatandaşlara dağıttı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.