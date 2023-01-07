Pazar yerinde silahlı saldırı: 1 yaralı

Ankara’da pazarcılık işiyle uğraşan Mehmet Ali Tangüneş’e husumetlisi olduğu öğrenilen bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bacaklarına 5 kurşun isabet eden Tangüneş’in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgisi olan 3 kişiyi yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Olay, Keçiören ilçesinde yer alan Ayvalı pazar yerinde meydana geldi. İddialara göre Mehmet Ali Tangüneş (30), daha önce husumet yaşadığı ve henüz kimliği belli olmayan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarına isabet eden 5 kurşun sonucu yaralanan Tangüneş, yapılan ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Tangüneş’in genel sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken, polis ekipleri saldırgan şahıs da dahil olmak üzere saldırıyla bağlantısı olan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

“Ayaklarına 5 el ateş etmişler”

Olayın tanıklarından Cemal Ayhan, “Haberi duyduk. ‘Pazarda bir tartışma olmuş’ dediler. İki kişi olay yerine gelmiş. Pazarcı arkadaşımız Mehmet Ali Tangüneş’in ayaklarına 5 el ateş etmişler. Hastaneye kaldırmışlar. Başka bir saldırgan daha varmış. Toplamda 3 kişilermiş. Aşağıda da arabaları hazır duruyormuş. Olaydan sonra binip gitmişler. Arkadaşımızın hayati tehlikesi yok. Saldırganları tanımıyoruz. Arkadaşlar arasındaki bir husumet olabilir” diye konuştu.