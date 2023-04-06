Pazarcık'ta Kocaeli Çarşısı için sona gelindi

Körfez, Darıca ve Dilovası Belediyesi tarafından asrın felaketinin merkez üssü Pazarcık’ta yapımına başlanan Kocaeli Çarşısı’nda çalışmalar hızla devam ediyor.

Körfez Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Dilovası Belediyesi tarafından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un öncülüğünde Pazarcık’ta yapımına başlanan konteyner çarşı için çalışmalar devam ediyor. Kahramanmaraş merkezde yapımı tamamlanan Kocaeli Çarşısı’nın ikincisi olan Pazarcık’taki Kocaeli Çarşısı’nda konteynerler yerleştirildi, son hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Kahramanmaraş Pazarcık’ta 30 konteynerden oluşan Kocaeli Çarşısı’nın kısa sürede tamamlanacağını belirten yetkililer tarafından, “Tamamlandığı anda çekilecek kura ile esnafımıza yerlerini teslim edeceğiz” denildi.