Pazarcıların yer kavgası kamerada

Bursa'da pazarcıların sözlü yer tartışması, bir süre sonra yumruklu kavgaya döndü. O anlar bir vatandaşın kamerasına anbean yansıdı.

Pazarcıların yer kavgası kamerada
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da pazarcıların sözlü yer tartışması, bir süre sonra yumruklu kavgaya döndü. O anlar bir vatandaşın kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Erikli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki pazarcı tezgahını aynı yere kurmaya çalıştı. Bir süre sonra sözlü tartışmaya başlayan pazarcılara diğer tezgah sahipleri de katıldı. Sözlü tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya döndü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki tarafı güçlükle sakinleştirdi. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman