Pazartesi gününe dikkat!

25-01-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ATİK, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, COŞKU, CİNGÖZ, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ESARET, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GİRGİN, HANCIOĞLU, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, KARAKARTAL, KATİBİM, KUVVET, KÜLTÜRLÜ, MARTIKUŞU, MERHAMET, MISIR, MÜNEVVER, NAKİL, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, OCAK, PITIR, SAKLIBAHÇE, SARIEFE, SARIÇAM, SARRAF, SELEN, SENCER, SERAMİK, SEVDALI, TARLABAŞI, TESKERECİ, TOPTANCI, TURALLAR, TİCARET, UZER, UĞURKAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAVUZCAN, YELKOVAN, YOLAÇAR, YÜZÜNCÜYIL, ZEMİN, ÇAVUŞ, ÜMİT, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 27/01/2025 09:00:00 - 27/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-01-27 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah Boztepe sokak bölgelerinde 27/01/2025 09:00:00 - 27/01/2025 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-01-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DEĞİRMENCİ ADİL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, MECLİS, TURGUT ÖZAL, ÇALIKAĞA sk bölgelerinde 27/01/2025 09:00:00 - 27/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-01-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ALTINOVA, BAHŞENDE, BİLGEHAN, GEMLİK, GÜLNUR, KALITIM, KARASU, KAVAKLI, MEVLÜT, MİNE, PEHLİVAN, PELİT ÇIKMAZI, YAZAR, YEMCİ, YEMİN, YENİCİ MEHMET, YORDAM, İHYA sk bölgelerinde 27/01/2025 09:00:00 - 27/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-01-27 12:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANDARLI, TRABLUSGARP sk bölgelerinde 27/01/2025 12:00:00 - 27/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.