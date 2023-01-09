Pazaryeri Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2023 yılının ilk belediye meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in öncülüğünde yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, denetim ve komisyon seçimi, meclisin tatil ayının belirlenmesi, mevsimlik işçi çalıştırılması, kısmi zamanlı avukat, tam zamanlı ve sözleşmeli veteriner ve tekniker çalıştırılması ücretleri ve imar komisyonunun raporları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Tekin, alınan kararların ilçe için hayırlı olması temennisinde bulundu.