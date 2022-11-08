Pazaryeri Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirdi
Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.
Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.
Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen meclis toplantısında gündem maddeler görüşüldü.
Gündem maddeleri hakkında fikir alışverişi yapıldıktan sonra oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda konuşan Başkan Tekin, “Pazaryeri Belediyemizin kasım ayı meclis toplantımızı meclis üyesi arkadaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik. Aldığımız karar ilçemize hayırlı olsun” dedi.