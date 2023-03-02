Pazaryeri ilçesinin su arızası giderildi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Karasu hattı arızası nedeniyle yaşanan su kesintisi sorunu çözüldü.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin arızanın giderildiğini belirterek, “Bilecik ve ilçelerimizin içme suyunu sağladığı Karasu hattı arızası, belediyemiz şu işleri ekibi ve karasu birliği personeli ile birlikte çözülmüştür. Karasu Birliği personeli ve Pazaryeri Belediye personelimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.