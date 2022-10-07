Pazaryeri İlkokulu'nun bahçesi sıcak asfalt ile kaplandı

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Pazaryeri İlkokulu’nun bahçesinde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Pazaryeri Kaymakamlığı’nın eğitime öğretime verdiği desteklerde, zamanla zemini bozulan Pazaryeri İlkokulu’nun bahçesi kaymakamlığın girişimleriyle sıcak asfalt ile kaplandı. Asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Altay, “İlçemizde her türlü eğitim faaliyetine destek veren Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya başta olmak üzere, asfalt destekleri için Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, Bilecik ve Bozüyük şefliklerine, araç destekleri için de Bilecik İl Özel İdaresi ve Pazaryeri Belediyesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.