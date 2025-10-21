Pazaryeri köylerinde altyapı ve tadilat çalışmaları sürüyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Kaymakamlık öncülüğünde yürütülen Köylere Hizmet Götürme Birliği çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Pazaryeri Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen Köylere Hizmet Götürme Birliği çalışmaları, ilçedeki köylerin altyapısını güçlendirmek, yaşam standartlarını yükseltmek ve vatandaşların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak amacıyla devam ediyor. İlçeye bağlı Gümüşdere Köyünde atıl durumdaki bir binanın tadilat çalışmaları, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Köy Muhtarlığı ve köy halkının katkılarıyla tamamlandı. Tadilatı yapılan bina, köy halkı tarafından depo olarak kullanılacak.

Birlik adına çalışmaları yerinde inceleyen İl Genel Meclis Üyesi Ekrem Yunak, "Pazaryeri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin koordinasyonunda yürütülen projeler kapsamında köylerimizde yol bakım ve onarım çalışmaları ile köy meydanlarının düzenlenmesi gibi birçok hizmeti hayata geçiriyoruz. Amacımız, ilçemizdeki tüm köylerin yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşlarımızın hizmetlere en kısa sürede ulaşmasını sağlamak. Devletimizin imkanlarını köylülerimizin ayağına kadar götürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu çalışmalara desteklerinden dolayı Bilecik Valimiz Sayın Faik Oktay Sözer ve İlçe Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Pazaryeri Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen çalışmaların önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edeceği ve yeni projelerin planlandığı bildirildi. İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çalışmaların köy halkına büyük fayda sağladığını belirterek, desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.