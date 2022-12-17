Pazaryeri MYO'da Senato ve Yönetim Kurulu toplantısı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin (BŞEÜ) Senato ve Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Pazaryeri MYO'da Senato ve Yönetim Kurulu toplantısı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin (BŞEÜ) Senato ve Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında yapılan toplantıya senatörler ve yönetim kurulu üyeleri katılım gösterdi. Pazaryeri Meslek Yüksekokulu (MYO) konferans salonunda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Heyet görüşmelerinin ardından, Rektör Beydemir toplantıya katılanlar ile birlikte Pazaryeri MYO kampüsü ve mobilya üretim tesisinde incelemelerde bulunuldu.

Pazaryeri MYO'da Senato ve Yönetim Kurulu toplantısı
Pazaryeri MYO'da Senato ve Yönetim Kurulu toplantısı