Pazaryeri'nde 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' etkinliği

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ kapsamında farkındalık programı düzenlendi.

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programda Beşeylül İlkokulu öğrencilerine sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıkları, atık oluşumunun önlenmesi ve kaynakların verimli kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler sunarken, kurulan stantlarda sıfır atık ve geri dönüşüm temalı çalışmalar sergilendi. Programın çevre bilincinin artırılmasına katkı sağladığı belirtildi. Programa Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Sıfır atık bilincinin çocuk yaşta kazandırılması, geleceğimiz adına son derece önemlidir. Bu tür etkinliklerle hem çevre farkındalığını artırıyor hem de daha yaşanabilir bir gelecek için önemli adımlar atıyoruz" dedi.