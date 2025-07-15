Pazaryeri'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şehitler için anlamlı bir mevlit programı düzenlendi.

Pazaryeri'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde şehitler için anlamlı bir mevlit programı düzenlendi.

Doğanlar Camii’nde gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı ve Pazaryeri Kaymakam Vekili Vedat Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik, mahalle ve köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlidi şerif okunarak, 15 Temmuz başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için dualar edildi. İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik’in yaptığı duada birlik, beraberlik ve vatan uğruna can veren aziz şehitlerimiz anıldı.

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Etkinlik sonunda konuşan Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, "Bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.