Pazaryeri'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Bilecik’in Pazaryeri İlçesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla coşkulu bir kutlama töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet’in 102’nci kuruluş yıl dönümünü kutlama töreni, Türk bayrakları ile donatılan Pazaryeri İlçe Stadyumu’nda yapıldı. Törene gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Pazaryeri Kaymakamı Muhammed Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, vatandaşların bayramlarını kutlayıp çocuklara Türk bayrağı hediye etti. Ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve halk oyunu gösterisi sahnelendi. Törende gerçekleştirilen gösterileri vatandaşlar alkışlarla destekledi. Programın sonunda, çeşitli yarışmalarda ve spor branşlarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Kara ve Başkan Tekin tarafından ödülleri takdim edildi.

"Pazaryeri, istiklal mücadelesinde önemli bir rol üstlenmiştir"

Törende açıklama yapan Kaymakam Muhammed Mustafa Kara, "Bundan tam 102 yıl önce, 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı istiklal meşalesi, aziz milletimizin kararlılığı ve azmiyle tüm yurda yayılmış, bağımsızlık mücadelesi büyük bir zaferle taçlanmıştır. Nihayet, 29 Ekim 1923’te ’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesiyle cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; aynı zamanda büyük bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun, tarih sahnesine güçlü bir şekilde dönüşünün adıdır. Üzerinde yaşadığımız bu kadim topraklar, tarih boyunca stratejik önemiyle, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle öne çıkmıştır. Pazaryeri, tarih boyunca vatan toprağının sadık bir parçası olmuş ve istiklal mücadelesinde önemli bir rol üstlenmiştir" dedi.

"Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkaracak olan gençlerimizdir"

Sözlerinin devamında gençlere hitap eden Kaymakam Kara, "Cumhuriyetimizin teminatı olan genç nesiller, gelecek sizlerin ellerindedir. Kendinizi iyi yetiştirin, okuyun, araştırın, sorgulayın. Unutmayın ki, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkaracak olan sizlersiniz. Bizler sizlere güveniyor, inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin değerli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.