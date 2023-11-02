Pazaryeri'nde bin 500 metreküplük modüler su deposunun yapımına başlanıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bin 500 metreküplük modüler su deposunun yapımına başlanıldı.

Pazaryeri'nde bin 500 metreküplük modüler su deposunun yapımına başlanıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bin 500 metreküplük modüler su deposunun yapımına başlanıldı.

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından proje hizmetlerinin ve teknik kontrolünün yapıldığı Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi yağmur suyu hattı, içme suyu hattı, kanalizasyon hattı ve bin 500 metreküplük modüler deposu yapımına başlanıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Çalışmalar tamamlandığında Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesinin gerek alt gerek üst yapı olarak su konusundaki tüm ihtiyaçları çözüme kavuşturularak halk deposuna kavuşacak" dedi.