Pazaryeri'nde büyükbaş ve küçükbaş kesim ücretleri belirlendi

Pazaryeri Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirilirken, büyükbaş kesim ücreti 750 TL, küçükbaş kesim ücreti 125 TL olarak belirlendi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda; 2022 yılı denetim raporunu ile ilgili bilgi verilmesi. 2022 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi. Ardından ’İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu’ ve belediye encümen üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Ardından belediye mezbahanesinde büyükbaş ve küçükbaş kesim ücretlerinin görüşülmesi konuları değerlendirildi. Gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Yapılan seçimler sonucu İmar Komisyonu üyeliğine Bayram Benli, Mehmet Uzun, Selami Özdil. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Mehmet Duvan, Gökhan Değirmen, Erkan Karakaş. Belediye Encümen üyeliğine Bayram Benli ve Erkan Karakaş oy birliği ile seçildi. Belediye Mezbahanesi büyükbaş kesim ücreti 750 TL, küçükbaş kesim ücreti ise 125 TL olarak belirlendi.

Dilek ve temennilerin konuşulmasının ardından meclis toplantısı sona erdi.