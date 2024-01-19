Pazaryeri'nde çiftçilere tarımsal desteklemeler anlatıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Pazaryeri ilçesinde tarım sigortaları 2024 yılı uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TARSİM Bursa Bölge Müdürlüğü’nün işbirliğiyle, Pazaryeri Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıda 2024 yılında çiftçilere yönelik tarımsal destekleme uygulamaları anlatıldı. Çiftçilere devlet destekli tarım sigortalarının 2024 yılı uygulamaları ile ilgili bilgilendirme sunumu yapan TARSİM yetkilileri, çiftçilerin işi son güne bırakmadan ürünlerini ‘TARSİM’ sigortası yaptırmalarının kendi lehlerine olacağının önemini anlattı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, çiftçilere tarımsal faaliyetler, projeler ve tarımsal destekler hakkında bilgi verirken, üreticinin her zaman yanında olduklarını ve her türlü çalışmada destekçileri olduğunu ifade etti.

"Gerçekten ilçemiz adına, Bilecik bölgesi adına şanslı olduğumuzu düşünüyoruz"

Toplantıda konuşma yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise; tarımda Pazaryeri ilçesinin önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyerek, “Pazaryeri ilçemizde çiftçilerimiz ile birlikte tarımsal ve hayvancılık alanlarında bir proje yapmak istediğimizde Bilecik’in IPARD bölgesi olmadığı için birçok projemize bu tür desteklerden yararlanamazsınız diye geri dönüyordu. Bakanlığımız IPARD’ı dahil etti. Gerçekten ilçemiz adına, Bilecik bölgesi adına şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah tarımda ve hayvancılıkta devletimizin bütün desteklemelerinden yararlanabileceğimiz bütün projeleri doğru bir şekilde yapılması anlamında, hem tarım il müdürlüğümüz, ilçe müdürlüğümüz, ziraat odası başkanlığımız, tarımsal kalkınma kooperatifimiz, ile birlikte ilçemizde tarımsal ve hayvancılık üzerine ilçemizde güzel çalışmalara imza atarız diye düşünüyorum” dedi.